Veja onde foram feitas as apostas vencedoras da Mega da Virada
| Tempo de leitura: 8 min
Casa lotérica onde foi feita uma aposta vencedora da Mega da Virada pode ser considerada pé quente? A história diz que não. Nas 16 edições da loteria especial da Caixa Econômica Federal, em nenhuma vez um mesmo local voltou a comercializar um jogo premiado nos anos seguintes.
A sorte grande, entretanto, bateu na porta mais de uma vez em Parelheiros, no extremo sul da capital paulista. Em 2017, a casa lotérica que leva o nome do bairro comercializou três apostas premiadas para uma única pessoa, um homem -somados os bilhetes, ele levou R$ 54 milhões (pouco mais de R$ 81 milhões atualmente em valores corrigidos).
Na época, segundo disse a Caixa, o apostador teria se confundido e apresentado volantes iguais no guichê, de vários que havia preenchido.
Em 2015, duas apostas vencedoras foram feitas em Vitória e cada uma levou R$ 41.088.919,05 (cerca de R$ 67,5 milhões em valores corrigidos).
No ano de 2018, quando houve 52 apostas vencedoras (o maior número de vencedores da história), três delas foram feitas em duas lotéricas da pequena Euclides da Cunha, cidade baiana com cerca de 61 mil habitantes.
A 17ª edição da Mega da Virada prevê o pagamento de R$ 1 bilhão. Sem correção pela inflação, o prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal, é o maior da história.
O sorteio da loteria especial ocorre nesta quarta-feira (31), às 22h. As apostas podem ser feitas até às 20h do mesmo dia.
Não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim por diante.
Lotéricas que venderam apostas premiadas da Mega da Virada
2024
- Onze da Sorte - Brasília
- Real Lotérica - Brasília
- Leão da Sorte - Nova Lima (MG)
- Mega Loterias - Curitiba
- Sua Sorte Loterias - Curitiba
- Loterias Macanhan - Pinhais (PR)
- Barra de Ouro - Osasco (SP)
- Nova Lotérica Tupã - Tupã (SP)
2023
- RCR Loterias - Salvador
- Campeão de Bom Despacho - Bom Despacho (MG)
- Lotérica Redenção - Redenção (PA)
- Lotérica Heberle - Ipirá (SC)
2022
- Mega Sorte Loterias - Florestal (MG)
- Lotérica MegaSorte - Arroio do Sal (RS)
- Postnet Lotocenter - Santos (SP)
- Lotérica São José - São José da Bela Vista (SP)
2021
- Zebrinha - Cabo Frio (RJ)
- Campeão da Barão - Campinas (SP)
2020#
- Lotérica Premium - Aracaju
2019
- Lotérica Triunfo - Juscimeira (MT)
- JR Loterias - Criciúma (SC)
- Casa Lotca Jardim Tremembé - São Paulo
- Sem nome fantasia - São Paulo
- 2018
- Loteria Vitoria - Rio Branco
- Loteria Ponte Rio Negro - Manaus
- Casa Lotérica Santo Antonio - Euclides da Cunha (BA)
- Casa Lotérica da Praça - Euclides da Cunha (BA)
- Lotérica Raio de Sol - Mata de São João (BA)
- Lotérica Avenida da Sorte - Valença (BA)
- Lotérica Feira Vii - Feira de Santana (BA)
- Loteria Prime - Salvador
- Casa Lotérica Líder - Várzea Alegre (CE)
- Ibc - Brasília
- Loteria Do Zico - Brasília
- Sonho Milionário - Bela Vista de Goiás (GO)
- Lotéricas Mega Sorte - Jataí (GO)
- Lotérica Cohatrac - São Luis
- Lotérica Mearim - Pedreiras (MA)
- Dumont Loterias - Belo Horizonte
- Lotérica Lucky7 - Belo Horizonte
- Sorte Sua Loterias - Belo Horizonte
- Casa Lotérica Mineirinho Martinho - Campos (MG)
- Minas de Ouro Loterias - São Sebastião do Paraíso (MG)
- A Predileta Loterias - Alfenas (MG)
- Casa Lotérica Sucesso - Corumbá (MS)
- Lotérica Costa Rica - Costa Rica (MS)
- Lotérica Avenida - Coxim (MS)
- Colina Da Sorte - Almeirim (PA)
- Loteria Ponto da Sorte - Itaituba (PA)
- Loteria Essa é 10 - João Pessoa
- Loteria Bolada da Sorte - Lagoa do Itaenga (PE)
- A Municipal Loterias - Curitiba
- Lotérica Índio Bandeira - Campo Mourão (PR)
- Cia da Fortuna - Rio de Janeiro
- Risk & Jog - Rio de Janeiro
- Loteria Cassino Parle - Rio de Janeiro
- Praça da Sorte Loteria - Rio de Janeiro
- Banco lotérico - Santo Antônio de Pádua (RJ)
- Rota da Sorte - Angra dos Reis (RJ)
- Miglot Loterias - Nova Iguaçu (RJ)
- Estação da Sorte Loterias - Barra do Piraí (RJ)
- Lotérica Park Europeu - Blumenau (SC)
- Casa Lotérica Sassi - Ribeirão Preto (SP)
- Lotérica Kennedy - Praia Grande (SP)
- Super Sorte - São Paulo
- Harmonia Loterias - São Paulo
- Pé Quente Loterias - São Paulo
- Lotérica Adamantina - Adamantina (SP)
- Nova Lotérica - São Bernardo do Campo (SP)
- Amigos da Sorte Loterias - Guarujá (SP)
- Camelo da Sorte - Pedreira (SP)
- Lotérica Correa Eireli - Votorantim (SP)
2017
- Pina Loterias - Uruçuca (BA)
- Casa Lotérica Avenida - Cruz das Almas (BA)
- Maré de Sorte - Prado (BA)
- Bolão Loterias - Carmo do Cajuru (MG)
- Moby Dick Loterias - Belém
- Loterias Kisorte - Rio Azul (PR)
- Lotérica Regufe - Rio de Janeiro
- Sero Sorte loterias - Seropédica (RJ)
- Lotérica Pé Quente - Brusque (SC)
- Yada Loterias Guarulhos (SP)
- A Sorte é Aqui - Guarulhos (SP)
- Vida Nova - São Paulo
- Loteria Parelheiros## - São Paulo
2016
- Loteria Salvador Shopping - Salvador
- Sortecas - Fortaleza
- Lotérica do Vale - Trizidela do Vale (MA)
- Lotérica Pampulha - Belo Horizonte
- Ferradura da Sorte - Campo Grande
- Águia da Sorte Loterias - Fazenda Vilanova (RS)
2015
- Loteria Pais e Filhos - Água Branca (AL)
- Loteria Prêmio - Vitória
- Lotéricas Talismã - Vila Velha (ES)
- Loterias Guacui - Guaçuí (ES)
- Boa Sorte Loterias - Cerquilho (SP)
2014
- Loteria União - Brasília
- Casa Lotérica Santa Rita - Santa Rita do Trivelato (MT)
- Primeiro Prêmio - São Paulo
- Ponto Extra - São Paulo
2013
- Cabral Lotérico - Curitiba
- Lotérica Piquiri - Palotina (PA)
- Loteria Jatiuca (AL) - Maceió
- Lotérica Rubi (BA) - Teofilândia (BA)
2012
- Loteria Mansões Paraíso - Aparecida de Goiânia (GO)
- Lotérica Caçula de Franca - Franca (SP)
- Nova Sorte Loterias - São Paulo
2011
- Galeno Loterias - Russas (CE)
- Mauá Loterias - Mauá (SP)
- Loteria Pé Quente - Belém
- Bolão Loterias - Carmo do Cajuru (MG)
- Lotérica Rodoviária - Brasília
2010
- Grande Lotérico Fazenda - Rio Grande (PR)
- Pinhais Loterias - Pinhais (PR)
- Ponto da Sorte - Belo Horizonte
- Loteria Sorte Grande - Cariacica (ES)
2009
- Lotérica Avenida - Santa Rita do Passa Quatro (SP)
- Loteria Fila da Sorte - Brasília
#Uma das apostas foi feita por canal eletrônico
##Lotérica pagou três prêmios vencedores
###A lista não inclui jogos feitos em canais eletrônicos
Nunca um sortudo só
A Mega da Virada nunca teve uma única aposta vencedora desde o seu lançamento -segundo a Caixa, ela nasceu em 2009 e foi o primeiro concurso especial das loterias do banco estatal.
O primeiro sorteio (concurso 1140) pagou um prêmio total de R$ 144,9 milhões -em valores corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), hoje ele seria de R$ 340,4 milhões- e duas apostas dividiram a bolada, uma de Brasília e outra de Santa Rita do Passa Quatro (a 248 km de São Paulo).
Desde então, a Mega da Virada voltou a ter dois ganhadores em 2020 e 2021.
Nos demais dez sorteios desde 2009, a premiação total precisou ser rateado por mais apostas.
Há o caso de 2018, em que as 52 pessoas dividiram R$ 302,5 milhões -R$ 380,60 milhões em valores corrigidos.
Como jogar?
Casas lotéricas
Há cerca de 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país. Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante especial da Mega da Virada.
Pelo site
- Acesse o site Loterias Online
- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha
- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"
- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo
- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"
- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"
- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada
Pelo aplicativo
- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS
- Após a instalação, faça login ou cadastre-se
- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"
- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha
- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela
- Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"
- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"
- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não
Pelo Internet Banking
- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha
- Clique em loterias
- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)
- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)
- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"
- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"
- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento
- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.
- Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.
Como fazer bolão para a Mega da Virada?
- Forme um grupo, escolha os números, marque a quantidade de cotas e faça a aposta em qualquer lotérica do país
- É necessário preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica
- Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, desta forma, pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente
- Os bolões têm valor mínimo de R$ 18 e cada cota não pode ser inferior a R$ 7, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas
- Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos
- O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta
- Nesse caso pode ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota
- As cotas também podem ser compradas no portal da Caixa ou pelo aplicativo, com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.