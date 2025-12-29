Casa lotérica onde foi feita uma aposta vencedora da Mega da Virada pode ser considerada pé quente? A história diz que não. Nas 16 edições da loteria especial da Caixa Econômica Federal, em nenhuma vez um mesmo local voltou a comercializar um jogo premiado nos anos seguintes.

A sorte grande, entretanto, bateu na porta mais de uma vez em Parelheiros, no extremo sul da capital paulista. Em 2017, a casa lotérica que leva o nome do bairro comercializou três apostas premiadas para uma única pessoa, um homem -somados os bilhetes, ele levou R$ 54 milhões (pouco mais de R$ 81 milhões atualmente em valores corrigidos).

Na época, segundo disse a Caixa, o apostador teria se confundido e apresentado volantes iguais no guichê, de vários que havia preenchido.