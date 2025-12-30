Presidente do Flamengo, Bap já deixou claro seu desejo para que o clube se transforme num "Real Madrid das Américas" em termos administrativos. Porém, no que se refere ao campo e bola, o espelho é outro: o Bayern de Munique, e isso ficou evidente com a proposta feita a Kaio Jorge, do Cruzeiro.

Além do interesse técnico no artilheiro do Campeonato Brasileiro, a vontade de contratar o atacante passa também por uma teoria parecida com a feita pelo poderoso clube alemão: a de enfraquecer rivais nacionais.

O Cruzeiro, por exemplo, foi terceiro colocado no Brasileirão e vem em uma guinada de competitividade turbinada pelo bilionário Pedro Lourenço, dono da SAF do clube.