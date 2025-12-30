A Prefeitura de Ipojuca (PE) afirmou nesta terça-feira (30) que suspendeu o estabelecimento de Porto de Galinhas envolvido nas agressões a um casal de Mato Grosso, no último sábado (27), após uma divergência sobre a cobrança pelo aluguel de barraca e cadeiras.

O município afirmou ainda que cobrou o afastamento dos funcionários envolvidos e anunciou uma ampliação na fiscalização de irregularidades na orla, incluindo "a prática de venda casada e da exigência de consumação mínima nas barracas".

A prefeitura também declarou que considera as agressões "um fato grave incompatível com os valores de respeito, acolhimento e hospitalidade que norteiam o destino".