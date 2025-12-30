O Campeonato Paulista terá um novo patrocinador máster a partir de 2026. Nesta terça-feira (30), a FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou acordo com o Grupo Casas Bahia, que adquiriu os naming rights da competição. Com isso, a partir do próximo ano, o torneio passará a se chamar Paulistão Casas Bahia.

Conduzida pela LiveMode, a negociação inclui um pacote de entregas de marketing com o objetivo de fortalecer a identidade do principal estadual do país. Entre as ações previstas estão propriedades de alta visibilidade, como painéis de LED em campo, menções oficiais dos narradores, vinhetas de abertura, produção de conteúdo digital proprietário e ativações especiais.

A marca também ampliará sua presença com a nomeação dos clássicos -partidas que envolvem os quatro grandes do estado: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos-, que passarão a ser chamados de "Superclássicos Casas Bahia".