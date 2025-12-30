A cidade do Rio entrou nesta terça-feira (30) para o Guinness Book por promover "o maior réveillon do mundo".

Honraria foi concedida após festa reunir 2,5 milhões de pessoas em Copacabana na última virada de ano. O prefeito Eduardo Paes (PSD) recebeu o prêmio pela cidade das mãos de Camila Borenstein, jurada do Guinness. Drones e outros instrumentos foram usados para comprovar o recorde de público na festa.

"Nenhuma cidade do mundo faz eventos para tantas pessoas e com tanta constância como o Rio de Janeiro", afirmou Paes. O prefeito é apontado como pré-candidato ao Governo do Estado do Rio em 2026. Em 2018, ele foi derrotado na disputa pelo Palácio Guanabara por Wilson Witzel (PSC), posteriormente alvo de impeachment.