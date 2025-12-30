O Grêmio está próximo de anunciar o lateral esquerdo Caio Paulista como novo reforço. O jogador será emprestado pelo Palmeiras até o fim de 2026.

Caio Paulista disputou a última temporada emprestado no Atlético-MG, após troca envolvendo Bruno Fuchs, mas não convenceu o clube mineiro a exercer a opção de compra no contrato. Caio disputou 38 jogos pelo Galo, 17 como titular, não marcou gols e deu uma assistência.

O atleta não fazia parte dos planos do Palmeiras e será reemprestado, desta vez para o Grêmio. O técnico Luís Castro vê o atleta como um jogador versátil (ele pode atuar na lateral esquerda, ponta esquerda e ponta direita) e que pode ajudar na próxima temporada. A informação inicial foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela reportagem.