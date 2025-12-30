O calor intenso dos últimos dias pode interferir diretamente no desempenho dos atletas na centésima edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece nesta quarta-feira (31), em São Paulo.

Melhor brasileiro nas duas últimas edições da categoria masculina, Jonathas Cruz destacou que a hidratação é o ponto central para suportar a prova em temperaturas elevadas.

"Normalmente você perde mais eletrólitos e sais minerais. Então é preciso dar uma atenção maior à hidratação. Eu tomo bastante água de coco, isotônico e água. Na semana da prova é isso: muita hidratação", disse Cruz.