Com a festa de Réveillon na quarta (31) e o feriado de 1º de janeiro na quinta, grande parte dos serviços do estado de São Paulo não funcionará nestes dois dias. Também haverá alterações no trânsito em razão da 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre e da festa de Réveillon na avenida Paulista.

As agências bancárias, por exemplo, não terão atendimento presencial nem na quarta e nem na quinta. Segundo a Febraban, as compensações bancárias, incluindo a TED, não serão processadas nesses dois dias. O funcionamento volta ao normal na sexta-feira (2).

As unidades do Poupatempo em todo o estado também estarão fechadas nos dias 31 e 1º e voltam a atender na sexta-feira.