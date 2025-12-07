A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia informou que sete pessoas foram internadas ontem com suspeita de intoxicação por ingestão de metanol no município de Ribeira do Pombal -cidade a cerca de 280 km de Salvador.

Os pacientes estão internados no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal. De acordo com a secretaria, eles estão em observação recebendo assistência.

Exames laboratoriais serão feitos. E, caso necessário, a pasta afirma que será administrado antídoto específico.