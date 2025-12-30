O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por liderar a tentativa de golpe após as eleições de 2022, passou por um novo procedimento cirúrgico nesta terça-feira (30) após voltar a apresentar soluços pela manhã.

A intervenção -a terceira a qual ele é submetido para tratar desta crise desde o último sábado (27)- aconteceu sem intercorrências e sua pressão apresentou uma alta dentro do esperado, segundo sua equipe médica.

A expectativa é que Bolsonaro permaneça internado no hospital DF Star, em Brasília (DF), até quinta-feira (1º), mas pessoas que acompanham o seu quadro já avaliam ampliar esse período caso ele volte a apresentar episódios de soluço.