Ao menos 758 pessoas tiveram de deixar suas casas devido aos impactos das enchentes no Acre, indica boletim divulgado pelo governo estadual na manhã desta terça-feira (30).

A contagem inclui 443 habitantes desabrigados, acolhidos em estruturas montadas pelo Estado, além de 315 desalojados que se encontram hospedados em casas de parentes ou amigos.

Na segunda (29), às vésperas do Réveillon, o Governo do Acre decretou situação de emergência em cinco municípios afetados pelas cheias.