O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para apurar possível discriminação religiosa em eventos promovidos pela Prefeitura do Rio para o Réveillon. Pelo segundo ano, a celebração conta com um palco exclusivo para música gospel.

A apuração se baseia na alegação da promoção de shows exclusivamente de cantores evangélicos na praia do Leme. O local vai receber shows de DJ Marcelo Araujo, Midian Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto e Grupo Marcados.

Não é a primeira vez que a prefeitura monta um palco dedicado à música gospel no Réveillon. Ano passado se apresentaram no mesmo local os cantores Midian, Pastor Claudio Duarte, Mattos Nascimento, Fernanda Brum e Thalles Roberto.