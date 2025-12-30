A Polícia Civil de São Paulo realiza desde a noite desta segunda-feira (29) uma operação para prender suspeitos de violência contra mulheres.

Cerca de 1.400 mandados foram expedidos pela Justiça. Desses, 233 já foram cumpridos, segundo a última atualização. Os alvos são suspeitos de lesão corporal grave e feminicídio, além de outros crimes.

A ação ocorre em meio a uma alta nos casos de feminicídio no estado. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 207 casos em São Paulo, aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2024.