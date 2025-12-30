A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) criticou o Congresso Nacional na mensagem de Ano-Novo. O texto divulgado nesta segunda-feira (29) aponta uma série de ações dos congressistas como motivo de "entristecimento e preocupação".

"No âmbito da convivência democrática, o ano de 2025 foi marcado por profundas tensões e retrocessos sociais, que deixaram feridas abertas no tecido social. Algumas experiências fragilizaram seriamente a confiança nas instituições e desafiaram as pessoas de boa vontade, que acreditam numa sociedade mais justa e fraterna", diz o texto da instituição que reúne os bispos da Igreja Católica.

Como exemplos, a CNBB cita a flexibilização da Lei da Ficha Limpa, a aprovação do Marco Temporal e as mudanças na Lei Geral do Licenciamento como exemplos de desrespeito do Congresso pelos povos originários e tradicionais.