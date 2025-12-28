A atriz francesa Brigitte Bardot faleceu neste domingo (28), aos 91 anos. A confirmação foi feita pela Fundação Brigitte Bardot, instituição que ela presidia. A causa da morte não foi informada.

Nascida em 28 de setembro de 1934, em Paris, Bardot alcançou projeção internacional muito jovem e tornou-se um dos rostos mais reconhecidos do cinema mundial. A consagração veio com E Deus Criou a Mulher, dirigido por Roger Vadim, então seu marido, obra que a transformou em símbolo de sensualidade e liberdade.

No longa, a atriz dança mambo descalça, com os cabelos soltos, uma das cenas mais comentadas e que causou escândalo à época e ajudou a redefinir padrões de comportamento e estética nos anos 1960. Ao longo da carreira, Bardot participou de cerca de 50 produções e também atuou como cantora e modelo, figurando entre as personalidades mais fotografadas de sua geração.