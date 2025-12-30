O valor de R$ 1 bilhão previsto para a Mega-Sena da Virada é capaz por si só de sustentar gerações. Ganhando sozinho ou não, porém, o vencedor precisa ter em mente uma palavra que serve também de mantra: cautela. Não dá para sair ajudando todo mundo nem investindo em qualquer coisa.

O prêmio a ser sorteado no próximo dia 31 é o maior valor já pago em toda a história da Mega da Virada, lançada em 2009. No ano passado, por exemplo, foram R$ 635,4 milhões sorteados - ou R$ 658 milhões, corrigidos monetariamente.

"A primeira coisa é ter calma", diz a advogada Magda Damázio, especialista em direito bancário.