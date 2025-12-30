A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira (30) a operação Ano Novo, Vida Nova para cumprir mandados de prisão relacionados a crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

As prisões começaram ontem, quando foram executados 225 mandados de prisão em todo o estado, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Para a operação, a corporação destacou 1,7 mil policiais civis e mais de mil viaturas distribuídas por todo o território paulista. A ação é coordenada com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e a Secretaria de Políticas para a Mulher.