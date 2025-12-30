Calor e férias pedem cuidados com a saúde. No último verão, cidades do litoral paulista ficaram lotadas de casos de viroses gastrointestinais. A jovem Amanda Caroline Resende de Oliveira, 29, morreu no dia 4 de janeiro em Cristais Paulista, no interior do estado, após um quadro forte de virose. Ela havia voltado de Guarujá dois dias antes.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, os surtos na Baixada Santista foram causados pelo norovírus. Porém, gastroenterites (inflamação que acomete o estômago e os intestinos) e gastroenterocolites (estômago, intestino delgado e cólon) também podem ser provocadas por bactérias e parasitas. Os sintomas e as formas de tratar são iguais.

Em ambas as condições, a transmissão se dá via fecal-oral e contato com água e alimentos contaminados. Os sintomas são náusea, vômito, diarreia e dor abdominal, e podem ocorrer também dores musculares, cansaço, dor de cabeça e febre baixa.