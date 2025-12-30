Um dos suspeitos de assaltar um casal de banhistas com o uso de uma moto aquática em São Vicente, no litoral de São Paulo, foi preso na madrugada desse domingo (28). O homem, de 18 anos, já era apontado pela polícia como um dos autores do crime, ocorrido no dia 21, e foi detido em flagrante durante uma tentativa de latrocínio.

Nesta segunda (29) o casal assaltado no mar foi à delegacia e reconheceu o suspeito, que permaneceu preso à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para localizar o segundo envolvido no crime.

O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto e, segundo a investigação, voltou a cometer crimes na noite deste sábado (27), ao participar de uma tentativa de latrocínio com um adolescente, também em São Vicente. Três pessoas foram abordadas em frente a uma residência e tiveram alianças, joias, um celular e um veículo roubados.