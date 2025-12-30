O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por liderar a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, passou por um novo procedimento médico na tarde dessa segunda-feira (29) para tratar de sua crise de soluços.

Segundo a equipe médica, o procedimento aconteceu sem intercorrências e seu quadro é estável. Paralelamente, Bolsonaro sofre de uma apneia do sono severa e voltou a registrar picos de hipertensão.

"Foi super tranquilo o procedimento, durou cerca de uma hora mais ou menos", disse Mateus Saldanha, médico o responsável pela intervenção.