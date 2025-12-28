A onda de calor que levantou um alerta vermelho para parte do Brasil vai embora com a chegada de 2026. Pancadas de chuva por quase todo o país diminuirão as temperaturas extremas, sem eliminar totalmente o clima quente, típico do verão brasileiro.

Um alerta de grande perigo causado pela onda de calor em oito estados segue em vigor até as 18h de amanhã. Emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), ele começou na terça-feira (23) e é válido para todo o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, parte de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul.

O alerta vermelho em questão foi emitido porque, segundo o Inmet, a temperatura nas regiões está 5°C acima da média por mais de cinco dias. Há risco à saúde e moradores precisam se manter hidratados, usar roupas leves e evitar fazer exercícios ao ar livre em horários de maior incidência solar.