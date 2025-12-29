O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (29) que os Estados Unidos atingiram uma área portuária na Venezuela onde, segundo ele, drogas eram carregadas em embarcações. Se confirmada, essa ação seria o primeiro ataque americano em solo venezuelano desde o início da tensão entre os dois países, em agosto, em meio a uma ofensiva militar americana nas águas do Caribe.

Trump fez as declarações ao receber o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.

“Houve uma grande explosão na área de docas onde eles carregam os barcos com drogas. Eles carregam os barcos com drogas. Atingimos todos os barcos e agora atingimos a área”, disse Trump, sem fornecer mais detalhes.