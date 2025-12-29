O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta segunda-feira (29) aumento na tarifa de metrô e trem em São Paulo para R$ 5,40. A alta de 3,8% está abaixo da inflação no período, de 3,9%, segundo o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) do IBGE. O novo valor começa a valer no dia 6 de janeiro.

O último reajuste no sistema de transporte sobre trilhos paulista ocorreu em dezembro do ano passado, quando passou de R$ 5 para R$ 5,20. Esta é a terceira alta no setor da gestão Tarcísio, que já havia subido a passagem de R$ 4,40 para R$ 5 em dezembro de 2023.

Com o novo aumento, o transporte público estadual teve alta acumulada de 22,7% desde o fim de 2023, primeiro ano da atual gestão estadual.