O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por liderar a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, passou por uma nova intervenção cirúrgica na tarde desta segunda-feira (29) para tratar de sua crise de soluços.

"Meu amor acabou de ir para o centro cirúrgico para realizar o segundo procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico", publicou sua esposa Michelle Bolsonaro, por volta das 14h.

"Peço que estejam em oração por ele e por toda a equipe médica", completou.