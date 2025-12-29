O início do ano traz férias, promoções, planejamento financeiro e… infelizmente, golpistas atentos. A criatividade do crime pode até mudar, mas a estrutura é quase sempre a mesma: pressa, promessa de vantagem e pouco espaço para reflexão.

Para reduzir riscos em 2026, algumas medidas simples fazem diferença:

1. Desconfie de ofertas e oportunidades fora do padrão: Golpes de PIX trocado, promoções irreais e falsas vendas em marketplaces funcionam porque exploram o emocional. Se o preço estiver muito abaixo do mercado, pare e verifique.