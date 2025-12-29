A polícia do Paraguai informou às autoridades brasileiras ter encontrado a tornozeleira eletrônica do ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques no banheiro da rodoviária municipal de Cidade do Leste.

O ex-diretor-geral foi preso nesta sexta-feira (26) no Paraguai enquanto tentava fugir, segundo a Polícia Federal.

O aparelho foi encontrado pouco depois das 4h da madrugada desta segunda-feira (29), de acordo com o registro da polícia do país vizinho.