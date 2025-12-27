A cidade de São Paulo entrou em estado de alerta para alagamentos às 15h50 deste sábado (27), segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da gestão municipal. Segundo o órgão, ainda não há trechos intransitáveis em decorrência das chuvas.

O temporal deixou cerca de 162,2 mil domicílios sem luz por volta das 16h50 na capital e Grande São Paulo, segundo a Enel. O número corresponde a 1,9% do total de clientes.

A Defesa Civil estadual emitiu alerta severo para fortes chuvas no centro e região norte da capital no mesmo horário. Foram registradas quedas de 16 árvores na capital e Grande São Paulo.