O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho de calor extremo para diversas áreas do Sudeste do país, válido até 18h desta terça-feira (30).

Uma onda de calor afeta a região há mais de três dias. O instituto classifica a situação como de "grande perigo". Há ainda um alerta amarelo (de menor gravidade) de tempestades que também atinge parte da mesma região.

Apesar da validade do alerta, as altas temperaturas devem persistir ao longo desta semana, com termômetros ultrapassando os 30°C em várias capitais, caso de São Paulo - que registrou recorde de temperatura para o mês de dezembro, com 36,9°C.