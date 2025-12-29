30 de dezembro de 2025
VIOLÊNCIA

Turistas são agredidos em Porto de Galinhas por taxa de cadeira

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Agressões foram registradas em vídeo
Um casal de turistas de Mato Grosso foi agredido por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, no sábado (27). Eles afirmam que a agressão ocorreu após se recusarem a pagar um suposto aumento no valor cobrado pelo uso de cadeiras de praia.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um dos turistas sendo agredido por vários homens. O personal trainer Johnny Andrade aparece nas imagens com o rosto ensanguentado. No Instagram, ele e o companheiro, Cleiton Zanatta, relataram que, quando chegaram à praia, foram abordados por um comerciante e combinaram um valor pelo aluguel das cadeiras.

Quando o casal foi pagar a conta, o barraqueiro teria cobrado o dobro do valor combinado. "Eu falei: não, não vou pagar. Vou pagar o valor combinado", relatou Jhonny. Ele afirma que, em seguida, o comerciante jogou uma cadeira nele. "Quando me dei conta, tinham uns dez, quinze em cima da gente, batendo na gente", disse.

Johnny ficou com ferimentos no rosto e um olho roxo. Ele diz que a lateral do corpo também está machucada. "Bateram muito em mim. O Cleiton, meu companheiro, saiu correndo, conseguiu escapar e pediu ajuda para o salva-vidas", diz. "Se não fosse ele, essa hora a gente estaria morto. Foi um massacre."

Eles afirmam que registraram boletim de ocorrência. Mesmo após subir em uma viatura com os salva-vidas, continuaram sendo agredidos fisicamente, mas conseguiram deixar o local.

Casal cobrou a prefeitura e afirmou que vai entrar com um processo contra a cidade. Eles afirmam que buscaram atendimento médico, mas precisaram ir para outro hospital porque não tinha aparelho de raio-X. Também alegam que não conseguiram uma ambulância.

Prefeitura classificou ato como "fato grave e incompatível com os valores" de Porto de Galinhas. Em nota, a Prefeitura de Ipojuca, cidade onde fica o destino turístico, lamentou a agressão e disse que "os órgãos competentes apuram o ocorrido para identificar os envolvidos".

Sistema de inteligência foi acionado e 14 pessoas envolvidas no crime foram identificadas até o momento, diz governadora de Pernambuco. Em entrevista à Rádio Jornal, publicada nas redes sociais de Raquel Lyra (PSD), ela chamou o caso de um "crime inadmissível".

"Não vamos tratar de um incidente. Vamos tratar de um crime grave, que aconteceu contra dois turistas que vieram nos visitar, foram à praia e, infelizmente, foram espancados de maneira brutal por criminosos", disse Raquel Lyra, governadora de Pernambuco.

Apuração do caso é tratada como prioridade, diz polícia. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que o caso é investigado como lesão corporal pela Divisão Especial de Apuração de Homicídios.

