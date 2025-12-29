Um casal de turistas de Mato Grosso foi agredido por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, no sábado (27). Eles afirmam que a agressão ocorreu após se recusarem a pagar um suposto aumento no valor cobrado pelo uso de cadeiras de praia.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um dos turistas sendo agredido por vários homens. O personal trainer Johnny Andrade aparece nas imagens com o rosto ensanguentado. No Instagram, ele e o companheiro, Cleiton Zanatta, relataram que, quando chegaram à praia, foram abordados por um comerciante e combinaram um valor pelo aluguel das cadeiras.

Quando o casal foi pagar a conta, o barraqueiro teria cobrado o dobro do valor combinado. "Eu falei: não, não vou pagar. Vou pagar o valor combinado", relatou Jhonny. Ele afirma que, em seguida, o comerciante jogou uma cadeira nele. "Quando me dei conta, tinham uns dez, quinze em cima da gente, batendo na gente", disse.