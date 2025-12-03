Três pessoas morreram afogadas durante o fim de semana no litoral de São Paulo e na região metropolitana da capital paulista, segundo o Corpo de Bombeiros.

Ao todo, segundo a corporação, foram 75 salvamentos nas praias.

Na Grande São Paulo, as vítimas morreram em represas no domingo (28). Na Billings, os bombeiros recuperaram o corpo de um homem de 20 anos, na área da comunidade Zé do Buraco, em São Bernardo do Campo.