A revelação de que o ministro Dias Toffoli viajou ao Peru para a final da Libertadores ao lado de um dos advogados do Banco Master gerou críticas sobre um possível conflito de interesses do magistrado.

Toffoli é o ministro responsável pelo caso do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no STF. Quatro dias após a viagem, ele decretou sigilo máximo sobre o processo, restringindo inclusive a visualização de movimentações processuais.

Na sequência, concentrou decisões sobre o andamento da investigação. Passou a ser responsável por autorizar pedidos de informação e quebras de sigilo, além de guardar em seu gabinete as provas apreendidas no caso.