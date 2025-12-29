Após uma novela que durou meses e ganhou contornos dramáticos nos últimos dias, o técnico Filipe Luís chegou a um acordo com o Flamengo e renovou seu contrato até dezembro de 2027. O clube oficializou a renovação nesta segunda-feira (29).

A negociação viveu momentos de impasse e incertezas. A pedida inicial feita pelo staff do treinador foi acima do que o Rubro-Negro estava disposto a pagar, e o cenário pesou para o lado do pessimismo nos últimos momentos de 2025.

A reportagem apurou, porém, que a principal pendência para o entrave -que era a questão salarial dos auxiliares- foi resolvida com o aceite dos termos oferecidos pelo clube, ou seja, com os valores já inclusos no pacote sugerido ao técnico, que é na casa dos cerca de 4 milhões de euros (R$ 26,1 milhões) anuais livres de impostos. O valor mensal é de pouco mais de R$ 2 milhões.