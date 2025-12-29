PM é arrastado por 300 m ao tentar abordagem; VEJA VÍDEO
Um policial militar foi arrastado por um carro em alta velocidade por 300 metros em Crissiumal (RS), de acordo com a Polícia Civil gaúcha.
Motorista arrancou após tentativa de abordagem, segundo a Polícia Civil. Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o PM sendo arrastado por volta 3h da manhã deste sábado (27). Um inquérito foi instaurado para investigar o caso.
Suspeito de conduzir carro foi alvo de pedido de prisão preventiva. Ele foi acusado de tentativa de homicídio qualificado. Até 20h de domingo, o motorista ainda não havia sido localizado, de acordo com o delegado Willian Garcez.
Apesar do susto, PM passa bem. De acordo com Garcez, o militar teve alta hospitalar no sábado mesmo.
Crissiumal tem pouco mais de 13 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Município fica a 470 quilômetros de Porto Alegre (RS).