VIOLÊNCIA

PM é arrastado por 300 m ao tentar abordagem; VEJA VÍDEO

Por Saulo Pereira Guimarães | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Policial militar foi arrastado por carro
Policial militar foi arrastado por carro

Um policial militar foi arrastado por um carro em alta velocidade por 300 metros em Crissiumal (RS), de acordo com a Polícia Civil gaúcha.

Motorista arrancou após tentativa de abordagem, segundo a Polícia Civil. Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o PM sendo arrastado por volta 3h da manhã deste sábado (27). Um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

Suspeito de conduzir carro foi alvo de pedido de prisão preventiva. Ele foi acusado de tentativa de homicídio qualificado. Até 20h de domingo, o motorista ainda não havia sido localizado, de acordo com o delegado Willian Garcez.

Apesar do susto, PM passa bem. De acordo com Garcez, o militar teve alta hospitalar no sábado mesmo.

Crissiumal tem pouco mais de 13 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Município fica a 470 quilômetros de Porto Alegre (RS).

