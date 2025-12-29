Moradores da capital paulista começam a sentir uma mudança no clima a partir da noite deste domingo (28). Após um período de calor extremo, os últimos dias de dezembro podem ser chuvosos e com risco de alagamentos.

A partir desta segunda-feira (29), os paulistanos devem ficar atentos para raios, rajadas de vento acima dos 50 km/h e até mesmo queda de granizo em pontos isolados. Entre as consequências esperadas para a cidade estão quedas de árvores e falhas no fornecimento de energia, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo.

Em algumas áreas, a chuva chegou mais cedo. Pancadas ocorreram ainda durante a tarde deste domingo na zona norte da cidade e em Guarulhos, na região metropolitana da capital.