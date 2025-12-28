A influenciadora digital transexual Romagaga, 30, foi detida pela Polícia Militar na manhã deste sábado (27) após uma confusão em um hotel na rua Augusta, região central da capital paulista. A prisão em flagrante foi registrada no 78º Distrito Policial (Jardins) pelos crimes de desobediência, desacato, ato obsceno, ameaça, embriaguez e invasão.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), Romagaga alegou que seu celular havia sido roubado pelo gerente do hotel. O homem, por sua vez, relatou que a influencer invadiu o local, ameaçou funcionários e tentou danificar uma porta e um computador.

O celular foi encontrado com a própria suspeita, que chegou a iniciar uma transmissão ao vivo e ficar nua no espaço comum do estabelecimento. Policiais militares foram acionados por volta das 10h e conduziram a mulher à delegacia, onde ela permaneceu à disposição da Justiça.