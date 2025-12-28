A cidade de São Paulo alcançou na tarde deste domingo (28) a maior temperatura deste ano e o dia mais quente já registrado em um mês de dezembro desde o início das medições, em 1943. A estação meteorológica convencional do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana (zona norte) apontou 36,3°C às 15h.

Essa nova marca é anotado apenas dois dias após a capital paulista ter marcado o recorde anterior para o mês, na sexta-feira (26), com 36,2°C. Antes disso, a mais elevada temperatura para dezembro havia sido aferida em 3 de dezembro de 1961, com 35,6°C.

As informações sobre o recorde de calor foram conferidas a pedido da Folha pelo meteorologista do Inmet Franco Nadal Villela. Ele é um dos responsáveis por acompanhar a estação convencional do Mirante de Santana, que guarda os registros da temperatura paulistana desde 1943.