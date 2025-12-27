Ao menos dez pessoas morreram em um acidente entre dois carros neste sábado (27) em um trecho da BR-101 que corta a cidade de Mucuri, no sul da Bahia. O município baiano fica ao lado do estado do Espírito Santo.

A informação foi confirmada pela concessionária de rodovias Ecovias Capixaba. Segundo a empresa, os dois veículos de passeio bateram de frente e pegaram fogo.

"Até o momento, 10 vítimas fatais foram constatadas, sendo que 9 morreram no local e 1 morreu após receber atendimento hospitalar", informou a empresa.