Dembélé é eleito melhor do mundo no Globe Soccer Awards
| Tempo de leitura: 1 min
Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo no Globo Soccer Awards, premiação organizada pela Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA). O Flamengo ficou no quase em uma das categorias.
Dembélé tinha a concorrência de Mbappé, Yamal, Raphinha e Vitinha. A cerimônia foi realizada hoje, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
O francês alcançou o "hat-trick" das premiações. Além do Globe Soccer Awards, Dembélé foi eleito melhor do mundo no prêmio Bola de Ouro, organizado pela revista France Football, e no The Best, da Fifa.
O júri do Globe Soccer Awards conta com uma série de personalidades ligadas ao futebol. Estão entre elas jogadores, ex-jogadores, dirigentes e até árbitros.
A premiação coroa uma temporada quase que perfeita de Dembélé no PSG. Pelo clube, o atacante conquistou a Champions, o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa da França e recentemente o Intercontinental. O clube só não venceu o Super Mundial de Clubes, onde foi vice.
O Flamengo ficou no quase. O clube brasileiro concorria na premiação de melhor entre os times masculinos, mas foi superado pelo PSG. Jorge Mendes, agente do técnico Filipe Luís, foi eleito o melhor empresário do mundo.
Cristiano Ronaldo também foi premiado. O astro português venceu o prêmio de melhor jogador atuando no Oriente Médio.
Melhores do mundo Globe Soccer Awards
2025: Dembélé
2024: Vini Jr
2023: Haaland
2022: Benzema
2021: Mbappé
2020: Lewandowski
2019: Cristiano Ronaldo
2018: Cristiano Ronaldo
2017: Cristiano Ronaldo
2016: Cristiano Ronaldo
2015: Messi
2014: Cristiano Ronaldo
2013: Ribery
2012: Falcao Garcia
2011: Cristiano Ronaldo
Vencedores de 2025
Melhor jogador: Dembélé
Melhor jogadora: Aitana Bonmatí
Melhor técnico: Luis Enrique
Melhor time (masculino): PSG
Melhor time (feminino): Barcelona
Melhor atacante: Lamine Yamal
Melhor meio-campista: Vitinha
Melhor jogador do Oriente Médio: Cristiano Ronaldo
Jogador em ascensão: Doué
Melhor agente: Jorge Mendes
Melhor diretor esportivo: Luís Campos