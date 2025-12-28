Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo no Globo Soccer Awards, premiação organizada pela Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA). O Flamengo ficou no quase em uma das categorias.

Dembélé tinha a concorrência de Mbappé, Yamal, Raphinha e Vitinha. A cerimônia foi realizada hoje, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O francês alcançou o "hat-trick" das premiações. Além do Globe Soccer Awards, Dembélé foi eleito melhor do mundo no prêmio Bola de Ouro, organizado pela revista France Football, e no The Best, da Fifa.