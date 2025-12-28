O jornal francês "Le Parisien" divulgou um raro vídeo de um encontro entre a atriz Brigitte Bardot, que faleceu hoje aos 91 anos, com Pelé. O episódio aconteceu em 1971, durante um amistoso entre o Santos e a seleção francesa.

Bardot foi convidada para dar o pontapé inicial da partida ocorrida no estádio de Colombes, em Paris (FRA). Na breve conversa com os jornalistas, a estrela do cinema demonstrou toda a sua idolatria pelo Rei do Futebol.

O repórter pergunta a Bardot: "O que você pensa sobre Pelé?".