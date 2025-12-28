O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (28) que as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia chegaram ao estágio final. A declaração foi feita ao lado do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, antes de uma reunião entre os dois, em um momento marcado por novos ataques russos contra Kiev e impasses sobre territórios.

Ao receber Zelensky na Flórida, Trump disse acreditar que há disposição das duas partes para encerrar o conflito e ressaltou o papel da Europa na tentativa de viabilizar um cessar-fogo.

Segundo o presidente americano, apesar das dificuldades, as conversas avançam e podem evoluir rapidamente. Trump afirmou ainda que não há um prazo definido para a conclusão de um acordo, mas destacou a expectativa de um pacto de segurança “forte”, que também traria benefícios econômicos à Ucrânia.