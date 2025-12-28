O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (28) que as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia chegaram ao estágio final. A declaração foi feita ao lado do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, antes de uma reunião entre os dois, em um momento marcado por novos ataques russos contra Kiev e impasses sobre territórios.
Ao receber Zelensky na Flórida, Trump disse acreditar que há disposição das duas partes para encerrar o conflito e ressaltou o papel da Europa na tentativa de viabilizar um cessar-fogo.
Segundo o presidente americano, apesar das dificuldades, as conversas avançam e podem evoluir rapidamente. Trump afirmou ainda que não há um prazo definido para a conclusão de um acordo, mas destacou a expectativa de um pacto de segurança “forte”, que também traria benefícios econômicos à Ucrânia.
Ele revelou, ainda, que conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, como parte dos esforços diplomáticos. Zelensky agradeceu a mediação dos Estados Unidos e disse que sua equipe trabalha em propostas de paz e garantias de segurança.
Diante da imprensa, evitou comentar possíveis concessões territoriais, mas afirmou que pretende discutir com Trump o futuro da região de Donbas e, após o encontro, manter contatos com outros líderes europeus.
O encontro deste domingo ocorre após semanas de negociações diplomáticas intensas, com lideranças europeias tentando assegurar garantias de segurança à Ucrânia no pós-guerra, com apoio dos Estados Unidos.
Em paralelo, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que manterá a ofensiva caso Kiev não aceite um acordo rápido, enquanto Trump revelou ter tido uma conversa telefônica “muito produtiva” com o líder russo.
Segundo o Kremlin, Washington e Moscou não apoiam um cessar-fogo temporário proposto pela Europa antes de um acordo definitivo, e a principal trava segue sendo a disputa territorial, especialmente em Donbas, além das exigências russas para que a Ucrânia abandone a intenção de ingressar na Otan, cenário que preocupa Kiev e aliados europeus diante do risco de concessões excessivas.