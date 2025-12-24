O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, na noite desta quarta-feira (24), um pronunciamento de fim de ano em rede nacional e classificou 2025 como um ano “histórico” para o país. Na mensagem, exibida na véspera de Natal, Lula destacou avanços sociais, econômicos e diplomáticos do governo.

Entre os principais pontos citados, o presidente mencionou a retirada do Brasil do Mapa da Fome, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a redução do desemprego e o fortalecimento de programas sociais. Lula também ressaltou o fim do tarifaço imposto pelos Estados Unidos após negociações diplomáticas e o recorde de abertura de novos mercados para produtos brasileiros.

No campo social, o presidente falou sobre ações nas áreas de saúde, educação, habitação e infraestrutura, além de defender o combate à violência contra a mulher e o enfrentamento ao crime organizado. Para 2026, Lula afirmou que seguirá com a agenda de “combater privilégios de poucos para garantir direitos de muitos” e citou como meta o fim da escala de trabalho 6x1, sem redução salarial.