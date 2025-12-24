O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda a possibilidade de adotar a tarifa zero no transporte público, segundo afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho, em entrevista ao Radar News, do SBT News, nesta quarta-feira (24). A medida ainda está em fase de análise e depende de estudos econômicos e de um debate nacional com estados e municípios.

De acordo com o ministro, a ideia é iniciar as discussões a partir do primeiro semestre de 2026, buscando um novo modelo que combine “um transporte de qualidade” e “uma tarifa que caiba no bolso das famílias”. O Ministério da Fazenda foi acionado para avaliar os impactos financeiros da proposta.