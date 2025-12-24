Levantamento do Datafolha divulgado nesta quarta-feira (24) mostra que a polarização política continua predominante no Brasil. Segundo a pesquisa, 74% dos brasileiros se identificam com um dos dois principais campos políticos do país.

Do total de entrevistados, 40% dizem se alinhar ao petismo, enquanto 34% afirmam apoiar o bolsonarismo. Outros 18% se declaram neutros, 6% não se identificam com nenhum dos lados e 1% não soube responder.

O estudo ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais, em 113 municípios, entre os dias 2 e 4 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Em relação ao levantamento anterior, realizado em julho, o percentual de petistas teve leve alta, enquanto o de bolsonaristas recuou três pontos.