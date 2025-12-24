24 de dezembro de 2025
POLARIZAÇÃO

Pesquisa: 74% do país está dividido entre petismo e bolsonarismo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Do total de entrevistados, 40% dizem se alinhar ao petismo, enquanto 34% afirmam apoiar o bolsonarismo.

Levantamento do Datafolha divulgado nesta quarta-feira (24) mostra que a polarização política continua predominante no Brasil. Segundo a pesquisa, 74% dos brasileiros se identificam com um dos dois principais campos políticos do país.

Do total de entrevistados, 40% dizem se alinhar ao petismo, enquanto 34% afirmam apoiar o bolsonarismo. Outros 18% se declaram neutros, 6% não se identificam com nenhum dos lados e 1% não soube responder.

O estudo ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais, em 113 municípios, entre os dias 2 e 4 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Em relação ao levantamento anterior, realizado em julho, o percentual de petistas teve leve alta, enquanto o de bolsonaristas recuou três pontos.

Para definir o posicionamento, os entrevistados se classificaram em uma escala de 1 a 5, em que os extremos são associados aos dois polos políticos.

*Com informações do Datafolha

