A Missa da Noite de Natal presidida pelo papa Leão XIV é transmitida da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A celebração desta quarta-feira (24) marca o primeiro Natal do pontífice à frente da Igreja Católica, sete meses após o início de seu pontificado.

A cerimônia inaugura oficialmente as celebrações natalinas no Vaticano e tem como eixo central a mensagem de paz. Leão XIV escolheu como lema deste Natal a frase “O Natal do Senhor é o Natal da Paz”, inspirada em um sermão de São Leão Magno, primeiro papa a adotar esse nome. O tema também aparece no cartão natalino divulgado pela Prefeitura da Casa Pontifícia.

Durante a procissão inicial da missa, dez crianças de diferentes países (Coreia do Sul, Índia, Moçambique, Paraguai, Polônia e Ucrânia) acompanham o Papa até o presépio da Basílica, simbolizando a dimensão universal da celebração e o apelo por reconciliação em meio a conflitos globais.