A Missa da Noite de Natal presidida pelo papa Leão XIV é transmitida da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A celebração desta quarta-feira (24) marca o primeiro Natal do pontífice à frente da Igreja Católica, sete meses após o início de seu pontificado.
A cerimônia inaugura oficialmente as celebrações natalinas no Vaticano e tem como eixo central a mensagem de paz. Leão XIV escolheu como lema deste Natal a frase “O Natal do Senhor é o Natal da Paz”, inspirada em um sermão de São Leão Magno, primeiro papa a adotar esse nome. O tema também aparece no cartão natalino divulgado pela Prefeitura da Casa Pontifícia.
Durante a procissão inicial da missa, dez crianças de diferentes países (Coreia do Sul, Índia, Moçambique, Paraguai, Polônia e Ucrânia) acompanham o Papa até o presépio da Basílica, simbolizando a dimensão universal da celebração e o apelo por reconciliação em meio a conflitos globais.
Na véspera do Natal, ao falar com jornalistas em Castel Gandolfo, Leão XIV reforçou seu pedido por “ao menos um dia de paz” no mundo, retomando a ideia de uma paz “desarmada e desarmante”, expressão já usada por ele logo após sua eleição. O pontífice lamentou a recusa de uma trégua natalina na guerra da Ucrânia e manifestou esperança de que o cessar-fogo em Gaza avance.
A programação continua na quinta-feira (25) com a Missa do Dia de Natal, às 10h no Vaticano (6h no Brasil), seguida da tradicional bênção “Urbi et Orbi”, ao meio-dia. A celebração do dia de Natal havia deixado de ser presidida pelo Papa em anos anteriores e foi retomada agora por Leão XIV, algo que não ocorria desde João Paulo II, em 1994.
As celebrações contam com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Vatican News, com cobertura em diversos idiomas, incluindo português do Brasil, além de tradução em línguas de sinais e legendas, ampliando o acesso de pessoas com deficiência auditiva.