TRAGÉDIA NA ESTRADA

Família morre a caminho do Natal; condutor responsável fugiu

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Entre as vítimas estão duas crianças, de 7 e 10 anos, que estavam em um Fiat Palio, onde também morreram um homem de 43 anos e uma mulher de 39 anos.
O grave acidente envolvendo quatro veículos matou quatro vítimas e feriu três na madrugada desta quarta-feira (24), no km 95 da BR-101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Entre as vítimas estão duas irmãs, de sete e dez anos, que estavam no Fiat Palio, em que também morreram seus pais, de 43 e 39 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta da meia noite,  envolvendo um Toyota Corolla, um Fiat Palio, uma caminhonete RAM 250 e um Chevrolet Cruze. As quatro vítimas fatais ocupavam o Palio, e os óbitos foram constatados pelo médico da concessionária Ecovias Capixaba, responsável pela administração da rodovia.

A dinâmica preliminar aponta que a caminhonete RAM 250 seguia no sentido Norte quando bateu na traseira do Palio. Com o impacto, o eixo traseiro do carro se soltou, e o veículo foi lançado para a pista contrária, onde atingiu lateralmente o Cruze e, em seguida, colidiu de frente com o Corolla.

Os feridos foram socorridos e encaminhados a hospitais da região, mas não há informações sobre o estado de saúde. Após a batida, o motorista da RAM 250 fugiu do local, e equipes de segurança tentam identificá-lo.

A BR-101 ficou totalmente interditada para atendimento da ocorrência e perícia, sendo liberada por volta das 5h30. As causas do acidente seguem sob investigação.

*Com informações do G1

