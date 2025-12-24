O grave acidente envolvendo quatro veículos matou quatro vítimas e feriu três na madrugada desta quarta-feira (24), no km 95 da BR-101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Entre as vítimas estão duas irmãs, de sete e dez anos, que estavam no Fiat Palio, em que também morreram seus pais, de 43 e 39 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta da meia noite, envolvendo um Toyota Corolla, um Fiat Palio, uma caminhonete RAM 250 e um Chevrolet Cruze. As quatro vítimas fatais ocupavam o Palio, e os óbitos foram constatados pelo médico da concessionária Ecovias Capixaba, responsável pela administração da rodovia.

A dinâmica preliminar aponta que a caminhonete RAM 250 seguia no sentido Norte quando bateu na traseira do Palio. Com o impacto, o eixo traseiro do carro se soltou, e o veículo foi lançado para a pista contrária, onde atingiu lateralmente o Cruze e, em seguida, colidiu de frente com o Corolla.