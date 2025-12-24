Em 2025, o mundo presenciou avanços importantes na ciência e na saúde pública. No Brasil, em dezembro, o Ministério da Saúde anunciou o fim da transmissão vertical do vírus do HIV, da mãe para o bebê. Além disso, este é o terceiro ano seguido que o país registra queda no número de pessoas vivendo em situação de pobreza e extrema pobreza, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Relembre essas e outras boas notícias do ano de 2025.

Plano de paz para Gaza

Apresentado em setembro pelo presidente dos EUA, Donald Trump, o plano de paz para Gaza entrou em ação em outubro, após o governo de Israel aprovar o acordo assinado com o Hamas. A primeira fase foi marcada pela libertação de reféns israelenses, em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinos detidos em Israel. As tropas israelenses recuaram, e milhares de palestinos voltaram às suas casas. Até o início do cessar-fogo, a guerra na Faixa de Gaza já havia durado dois anos e dois dias.

Diminuição da pobreza e da extrema pobreza