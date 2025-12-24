Um temporal com chuva intensa e ventos fortes provocou transtornos em Farroupilha, na serra do Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira (23), deixando ao menos 15 casas destelhadas e causando danos em uma escola municipal.

Houve também registro de queda de árvores e estragos próximos a prédios públicos e residenciais. A comunidade de Vila Rica foi a área mais atingida, segundo a Defesa Civil municipal. Ainda de acordo com o órgão, não houve feridos nas ocorrências.

De acordo com a Defesa Civil, cerca de 15 residências tiveram os telhados danificados pelos ventos. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi atuou no atendimento aos moradores, com a colocação de lonas para proteger os imóveis.