As festas de fim de ano, tradicionalmente associadas à união e à celebração, nem sempre são vividas assim por todas as famílias. Em lares onde há conflitos antigos, mágoas não resolvidas e relações fragilizadas, o período pode intensificar tensões emocionais, aumentar quadros de ansiedade e até desencadear sofrimento psicológico mais profundo. O alerta é do psicólogo clínico Eneias Amorim, da entidade Francisca Julia Bem Estar Mental, em São José dos Campos.

Segundo o especialista, o próprio contexto das festas contribui para o ressurgimento de conflitos que ficaram latentes ao longo do ano. “As festas de fim de ano costumam intensificar conflitos familiares que ficam adormecidos ao longo do ano porque justamente há um teor emocional envolvido em certos contextos familiares”, explica. Ele ressalta que, durante o ano, muitos familiares evitam o convívio, mas, ao se reencontrarm em datas comemorativas, saão expostos a dificuldades de vínculo e relações mal resolvidas.

Entre os principais gatilhos emocionais estão histórias inacabadas, problemas de relacionamento e situações de desrespeito. “O que traz à tona são assuntos inacabados, discussões de meses atrás, problemas de dívidas dentro da própria família - isso também pode acontecer - e situações de agressividade e situações humilhantes também geram gatilhos em momentos de festa”, afirma o psicólogo.