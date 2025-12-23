Quatro detentos deixaram o Ceresp Gameleira, em Belo Horizonte, no sábado (20), após apresentarem alvarás de soltura fraudados e saírem pela porta da frente da unidade. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a fraude foi articulada por um hacker preso no início de dezembro, investigado por integrar uma quadrilha que manipulava sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os presos foram detidos no dia 10 de dezembro justamente por envolvimento nesse esquema, que incluía a alteração de mandados de prisão e ordens de soltura. Até a noite desta terça-feira (23), apenas um deles, Júnio Cezar Souza Silva, havia sido recapturado. Os outros três seguem foragidos.

Eles conseguiram a liberação irregular após a inserção de ordens falsas no Banco Nacional de Mandados de Prisão, que abastece o sistema usado para autorizar solturas. O CNJ afirmou que não houve invasão aos sistemas, mas uso fraudulento de credenciais legítimas, e informou que as ordens foram canceladas em menos de 24 horas.