O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um alerta aos consumidores após identificar irregularidades em lotes de café torrado fiscalizados pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Ao todo, 23 lotes foram desclassificados por apresentarem matérias estranhas e impurezas acima dos limites permitidos pela legislação.
As análises foram realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA). Diante dos resultados, o Mapa determinou o recolhimento dos produtos irregulares do mercado.
O ministério orienta que consumidores que tenham adquirido os cafés listados interrompam o consumo e solicitem a substituição do produto, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Denúncias podem ser registradas na plataforma Fala.BR, com informações sobre o local e o endereço da compra.